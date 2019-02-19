Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 8 копеек – до 66,20 рубля, курс евро снизился на 20 копеек, составив 74,78 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 66,48 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».