СК возбудил дела об обстреле мирных жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о применении запрещенных методов войны украинскими военными в ДНР.

По данным следствия, 16 февраля украинские силовики произвели обстрел гражданских объектов, не являющихся военными целями, в донецком Докучаевске, а 18 февраля – в поселке Донецкой под Луганском, сообщает сайт ведомства.

В результате этих противоправных действий ранены мирные жители – женщина 1949 года рождения и мужчина 1970 года рождения.

«Украинские военнослужащие, как и неоднократно прежде, действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней. Их действия, очевидно, были направлены на убийство или причинение тяжкого вреда здоровью неограниченного числа гражданских лиц», – заявляют в СК.

Конкретные лица, причастные к указанным преступлениям, устанавливаются.

С 29 декабря 2018 года на востоке Украины вступил в силу новый режим прекращения огня, который был согласован участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.