Составлен список лучших смартфонов

Китайский OnePlus 6T оказался во главе рейтинга 20 лучших последних моделей смартфонов по версии Business Insider.

OnePlus приглянулся экспертам по причине стильного дизайна, качества съемки, удобства работы на Android, сильного аккумулятора и выгодного соотношения цены и качества. iPhone XR оказался лишь на втором месте, «бронзу» делят Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, сообщает RT со ссылкой на издание Business Insider.

Также в рейтинге можно увидеть несколько моделей от Samsung – Galaxy S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, Note 9, от Apple – iPhone 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, а также устройства марки Motorola, LG, HTC, Huawei, Razer и BlackBerry.

Ранее компания Statista опубликовала рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем излучения. На первых местах оказались Xiaomi Mi A1 (1,75 ватт/кг), OnePlus 5T (1,68 ватт/кг) и Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватт/кг). В пресс-службе Xiaomi ответили, что компания заботится о безопасности пользователей и строго соблюдает законы о требованиях к телефонам.