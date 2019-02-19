Собаки в Уфе разгрызли иномарку

В Уфе свора собак загнала под автомобиль кошку; пытаясь добраться до нее, собаки разгрызли иномарку, сообщают СМИ.

Утром хозяин машины обнаружил, что у автомобиля оторван бампер, вырваны электропроводка и подкрыльники. На краске остались следы зубов, пишет bash.news.

Запись камеры наблюдения позволила установить, что ущерб на 100 тыс. рублей нанесла свора собак.

Хозяин машины намерен жаловаться городским властям на работу коммунальщиков и Спецавтохозяйства, которые, как он считает, должны решать проблему с бродячими собаками.