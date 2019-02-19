Москвичей ожидают переменная облачность, гололедица, сообщают синоптики.

Днем в городе температура составит от минус 2 до 0 градусов, осадков не ожидается. В ночь на среду температура может опуститься до 4 градусов мороза, местами пройдет небольшой снег, передает ТАСС.

Ветер днем юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 5 до 0 градусов. В ночь на среду температура может опуститься до минус 6 градусов, местами также пройдет небольшой снег.