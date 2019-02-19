Записавшие гневное видеообращение к Мадуро снайперы задержаны в Венесуэле

В Венесуэле задержали пятерых военных, которые записали видео в поддержку самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо, сообщил местный журналист Роман Камачо.

Военных из 2509 роты снайперов задержало Главное управление военной контрразведки Венесуэлы, передает ТАСС.

Напомним, бойцы снайперского подразделения венесуэльской армии выступили с видеообращением против президента Николаса Мадуро.