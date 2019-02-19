Смертник подорвал себя в столице Египта

Жертвами теракта в Каире стали двое полицейских, еще трое пострадали, сообщило МВД Египта.

Силовики преследовали террориста и окружили его, передает РИА «Новости».

Он привел в действие самодельное взрывное устройство. Взрыв произошел в районе Эль-Гамалия рядом с исламским университетом Аль-Азхар, передает ТАСС.

Сам террорист также погиб.

В МВД уточнили, что речь идет о террористе, причастном к другой попытке совершить взрыв в районе мечети Аль-Истикама в минувшую пятницу.

В конце декабря террористы устроили подрыв туристического автобуса у пирамид Гизы в Каире.