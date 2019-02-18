Ветеран УПА дал Порошенко наказ

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения города Калуш в Иваново-Франковской области получил напутствие от ветерана запрещенной в России «Украинской повстанческой армии*», который призвал лидера страны «дать по зубам» соперникам, как это якобы делали когда-то члены УПА*.

«Дайте ему по зубам, – крепко пожал руку президенту ветеран «Украинской повстанческой армии*». – Мы давали в наше время, вы теперь», – процитировал ветерана пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем Twitter.

По его словам, встреча состоялась в городе Калуш в Ивано-Франковской области.

Порошенко в декабре 2018 года подписал закон, который фактически уравнивает в правах ветеранов войны с членами УПА*.