Суд частично удовлетворил иск покалеченной участницы Олимпиады в Сочи

Невский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск получившей тяжелую травму позвоночника во время тренировки к Олимпиаде в Сочи фристайлистки Марии Комиссаровой к клинике доктора Блюма (ООО «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий»).

Согласно постановлению суда, ответчик должен выплатить Комиссаровой 40 тыс. рублей за моральный ущерб, а также 20 тыс. рублей штрафа. В остальных требованиях суд истице отказал, сообщает «Коммерсант».

«Мы будем решать вопрос с обжалованием, как только получим мотивированный текст», – заявила после заседания адвокат истицы Ирина Фаст.

Спортсменка требовала с клиники 51 млн рублей, которые она потратила на лечение, и 5 млн рублей за моральный ущерб. По ее словам, она не получила достоверной информации о лечении. Комиссарова была уверена, что благодаря клинике доктора Блюма сможет полностью восстановиться после травмы.

Напомним, получившая перелом позвоночника во время тренировки по ски-кроссу Комиссарова подала в суд на испанскую клинику, так как была уверена, что после лечения начнет снова ходить. Она утверждает, что доктор Блюм не рассказал ей о невозможности полного восстановления. При этом в самой клинике сообщают, что спортсменка постоянно покидала клинику и пропускала занятия.