В парке «Зарядье» устроят проверку после падения скамьи на ногу ребенка

Конструкции парка «Зарядье» обследуют на надежность после обрушения уличной скамьи на ногу ребенку, сообщили в пресс-службе московского департамента культуры.

«Для выяснения всех обстоятельств инцидента создана рабочая группа. Сейчас эксперты обследуют уличные конструкции парка и другие элементы парка. На время экспертизы они огорожены и не эксплуатируются», – пояснил глава департамента Александр Кибовский, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что инцидент произошел 17 февраля в 15.45 мск, на площадке у входа в кафе.

«Первая помощь была оказана незамедлительно, скорая помощь оперативно доставила ребенка в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии», – пояснил Кибовский.

В пресс-службе добавили, что рассматривается вопрос о выплате компенсации травмированной девочке.

«Из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в полицию поступило сообщение о доставлении девочки 2010 года рождения с диагнозом «закрытый перелом ладьевидной и кубовидной костей справа без смещения и гематома правой стопы». По словам матери ребенка, травма была получена в результате падения ей на ногу бетонной плиты в парке «Зарядье», – сообщил источник ТАСС в медицинских службах Москвы.