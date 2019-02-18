Рассмотрению жалобы украинских моряков в Мосгорсуде помешал плохой перевод

Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на продление ареста украинских моряк, задержанных после инцидента в Керченском проливе, в связи с плохим переводом документов с русского языка на украинский.

Адвокат Олег Елисеев на заседании по делу моряков Виктора Беспальченко, Владимира Варимеса, Владислава Костышина и Владимира Лисового заявил отвод переводчику, так как перевод постановления Лефортовского суда об аресте, по его мнению, «не соответствует переводу с русского языка на украинский», передает РИА «Новости».

Прокурор не возразил против ходатайства адвоката и согласился перенести заседание, после чего судья постановила снять с рассмотрения материалы о продлении ареста и направить их «для устранения препятствий».

Напомним, 25 ноября корабли украинских ВМС незаконно пересекли российскую границу и были задержаны. 24 украинцам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России. Все они находятся под арестом.