Песков заявил о доверии Путина Эрдогану

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью турецкой газете Hurriyet заявил, что глава российского государства Владимир Путин очень доверяет турецкому лидеру Тайипу Эрдогану.

«Конечно. Они очень хорошо понимают друг друга», – заявил Песков, отвечая на вопрос, относится ли Эрдоган к числу лидеров, которым Путин больше всего доверяет.

Песков также рассказал, что один из своих дней рождения отметил в Турции и показал своим друзьям Стамбул.

«К сожалению, я не могу посещать Турцию столько, сколько хочу, но, например, я отметил один день рождения в Турции. Я ездил в Стамбул с друзьями. Большинство из них раньше не посещали Турцию. Я показал им Стамбул, мне это очень понравилось. Все они влюбились в этот город», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что изучал турецкий язык во время учебы в Институте стран Азии и Африки и почти 10 лет был дипломатом в Турции. Песков также продолжает читать турецкие газеты для языковой практики, предпочитая Hurriyet, Sabah, Cumhurriyet.

Кроме того, Песков отметил, что рассматривал возможность работы журналистом в турецкой газете. Речь идет о московском офисе газеты Milliyet. «Там работал мой друг Дженк Башламыш. Я был заинтересован в информации и знании», – объяснил Песков.

В то же время пресс-секретарь президента признал, что никогда не изучал журналистику. «Журналистика остается «терра инкогнита» для меня», – отметил он.