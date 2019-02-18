Лондон заподозрил Facebook в намеренной дезинформации по «вмешательству» России

Представитель британского отделения компании Facebook Саймон Милнер и директор компании по технологиям Майк Шрепфер могли намеренно ввести в заблуждение британские власти касательно якобы имевшего место «российского вмешательства» в политику королевства, говорится в докладе «Фейковые новости» комитета по цифровым технологиям британской палаты общин.

«У нас сложилось впечатление, что-либо Саймон Милнер и Майк Шрепфер намеренно ввели в заблуждение комитет, либо члены руководства Facebook им намеренно не сообщили о степени российского вмешательства в иностранные выборы», – передает ТАСС содержание доклада.

Ранее в письме Милнера, адресованному руководителю парламентского комитета по цифровой культуре, СМИ и спорту Дамиану Коллинзу, сообщалось, что эксперты социальной сети не обнаружили указаний на активную рекламу в соцсети, связанную с Россией, в ходе референдума по Brexit в Великобритании. Милнер говорил, что исследователи пытались найти и идентифицировать «кластеры скоординированной российской активности» в сфере референдума по Brexit, которые не были идентифицированы раньше.

Ранее было проведено первое расследование, которое выявило некую активность аккаунтов, якобы связанных с Россией. При этом Коллинз тогда заявлял, что данные, находящиеся в распоряжении Лондона, являются лишь «верхушкой айсберга» ситуации с «вмешательством» России.