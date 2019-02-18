Россиянин задержан за участие в преступном сообществе на Гаити

Полиция Гаити задержала по обвинению в создании преступного сообщества нескольких иностранцев, включая выходца из России.

Все подозреваемые были задержаны в воскресенье вечером в столице страны Порт-о-Пренсе.

«Группа из восьми человек насчитывает пятерых граждан США, серба, россиянина и местного жителя. Первое обвинение против них –незаконное хранение оружия, второе – создание преступного сообщества», – передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press.

У задержанных изъяли шесть штурмовых винтовок, патроны, пять бронежилетов, два профессиональных дрона-беспилотника, средства связи, несколько номерных знаков Гаити и два автомобиля.

Ранее протестующие против союза с США и президента Жовенеля Моиза демонстранты обратились к России, Венесуэле и Пекину с просьбой о помощи в разрешении кризиса. Моиза они именуют «ставленником Вашингтона».