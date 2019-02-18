Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 66,32 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 74,97 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 66,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».