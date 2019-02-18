Хоккеист умер на льду во время матча в Новосибирске

В Новосибирске 55-летний мужчина умер прямо на льду во время хоккейного матча.

Соревнования проходили в воскресенье на территории новосибирского Ледового дворца спорта «Родник», сообщает сайт Следственного комитета Новосибирской области. Мужчина был хоккеистом-любителем.

«По данному факту следователем Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки», – отметили в СК. В частности, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В декабре 2018 года был найден мертвым в Москве футболист «Локомотива» Алексей Ломакин. Это произошло после того, как он распивал спиртное вместе со знакомыми. По предварительной информации, причиной гибели спортсмена стало переохлаждение.