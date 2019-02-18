Назван срок поставок американских ракет «Пэтриот» в ОАЭ

Поставки зенитных управляемых ракет (ЗУР) для ЗРС «Пэтриот», состоящих на вооружении армии Объединенных Арабских Эмиратов, начнутся в 2020-2021 годах, сообщил источник в американской компании Raytheon.

Представитель Raytheon не уточнил количества заказанных ракет, отметив, что их число будет «не менее нескольких десятков», передает ТАСС.

По словам источника, ближневосточное государство получит ракеты в модифицированной конфигурации PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3), поставки начнутся в 2020-2021 годах.

Сумма контракта превысила 365 млн долларов. Соглашение между ВС ОАЭ и Raytheon стало крупнейшим контрактом на закупку вооружений в первый день международной военно-технической выставки IDEX 2019.

Объединенные Арабские Эмираты располагают девятью батареями ЗРС «Пэтриот», все из которых способны применять ЗУР модификациии PAC-3.

«Новые ракеты будут равномерно распределены между этими подразделениями», – сообщил источник в Силах противовоздушной обороны ближневосточной страны.