Французские корабелы взялись построить саудитам королевский флот

Саудовская государственная военно-промышленная корпорация SAMI подписала предварительное соглашение с французской компанией Naval Group о строительстве в королевстве фрегатов, корветов и других боевых кораблей.

Церемония подписания соглашения прошла на полях оборонной выставки IDEX в столице ОАЭ Абу-Даби, передает РИА «Новости».

Исполнительный директор SAMI Андреас Швер пояснил, что саудовская корпорация создаст совместное предприятие с Naval Group, где ей будет принадлежать большинство акций.

«Совместное предприятие будет проектировать, строить и обслуживать технически военные корабли, что внесет значительный вклад в дальнейшее расширение возможностей и боеготовности королевских военно-морских сил Саудовской Аравии», – сказал Швер.

Согласно плану экономического развития королевства, инициированному саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, к 2030 году половину необходимого королевству вооружения планируется производить в самой Саудовской Аравии. С этой целью, а также для развития саудовской военной промышленности, была создана военно-промышленная корпорация SAMI.

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