Зариф горько пошутил о базах США вокруг Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, в шутливой форме отреагировал на обвинения с американской стороны в том, что Тегеран якобы вмешивается в дела Ближнего и Среднего Востока.

«США утверждают, что Иран вмешивается в дела региона. Но кто-нибудь задался вопросом – а чей это регион? Взгляните на карту. Военные США проехали 10 тыс. километров, чтобы обложить все наши границы своими базами. Есть даже шутка о том, что это иранские границы поместили себя посреди американских баз», – приводит его слова РИА «Новости».

Администрация президента США Дональда Трампа придерживается жесткого курса в отношении Ирана. Ранее в воскресенье СМИ писали, что США стремятся свергнуть режим в Иране по сценарию, схожему с иракскому, с привлечением помощи Израиля и Саудовской Аравии.