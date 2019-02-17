В США лимоны назвали предметом роскоши для россиян

Лимоны в России являются предметом роскоши и показателем богатства, пишет американская журналистка Лиззи Сакс в своей статье в Forbes.

Глава компании Limoneira, выращивающей цитрусовые в Калифорнии, Гарольд Эдвардс заявил журналистке, что «русские потребляют намного больше лимонов на душу населения, чем во многих других частях мира». Эдвардс предположил, что это может быть связано с тем, что русские пьют много водки или являются большими любителями чая, пишет она в Forbes.

Журналистка отмечает, что в России лимоны не растут, а импорт из других стран делает эти цитрусовые дорогими – «настолько, что богатые россияне делают лимоны частью своего образа жизни».

«Лимон показывает людям, что у них есть средства, чтобы они могли себе их позволить», – заявил Эдвардс, добавив, что в России это «престижный продукт».

Подобную тенденцию он заметил и в странах Юго-Восточной Азии.