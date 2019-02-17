В воскресенье синоптики пообещали москвичам необычайно теплую погоду.

Днем в столице будет от 0 до плюс 2 градусов, ночью температура воздуха опустится до минус 5 градусов. В Подмосковье днем термометры покажут от минус 2 до плюс 3 градусов, ночью возможны заморозки до минус 8 градусов, передает ТАСС.

По словам синоптиков Гидрометцентра России, в воскресенье в столице будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, на дорогах ожидается гололедица.

В Московском регионе ожидается западный, северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, местами его порывы могут достигать 20 м/с. Также синоптики предупреждают, что ночью сохранится вероятность осадков в виде снега.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

В Московском регионе 17 февраля объявлен желтый (третий из пяти) уровень опасности из-за сильного ветра.