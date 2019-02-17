Азаров предложил рецепт объединения Украины

Экс-премьер Украины Николай Азаров выразил уверенность, что объединить Запад и Восток Украины может только идея мира, развития, благополучия и стабильности.

Азаров выразил сожаление по поводу того, что сейчас Украина «очень идеологизирована, даже зазомбирована пропагандой».

«Мы нарисовали себе врагов, нарисовали Россию врагом, нарисовали себе сепаратистов, провели декоммунизацию», – сказал политик в эфире программы «Большое интервью большого политика» на телеканале «112 Украина».

Он выразил уверенность, что объединить Запад и Восток Украины может только идея мира, развития, благополучия и стабильности.

Напомним, в октябре минувшего года в ОБСЕ заявили о возможности завершить войну в Донбассе «в течение одного часа».