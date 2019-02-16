Путин и Макрон обсудили Сирию в телефонном разговоре

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, сообщили в Кремле.

«Основное внимание было уделено положению дел в Сирии. Владимир Путин проинформировал о договоренностях, достигнутых 14 февраля в Сочи на встрече глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию», – говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что обе стороны отметили необходимость продвижения внутрисирийского политического диалога, в первую очередь – скорейшего запуска работы Конституционного комитета.

Путин и Макрон обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, в зоне деэскалации Идлиб. Путин привел имеющиеся данные о подготовке боевиками провокаций с использованием химических отравляющих веществ.

Также стороны обсудили ситуацию на Украине. Путин обратил внимание на активизацию антироссийских действий на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, информируя о телефонном разговоре лидеров двух стран.

"При обмене мнениями по Украине Владимир Путин привлек внимание Эмманюэля Макрона к активизировавшейся в контексте предстоящих в марте президентских выборов антироссийской кампании киевских властей.

«Подчеркнуто, что действия украинской стороны, включая решения не допускать на выборы российских наблюдателей, а также отказаться от организации избирательных участков в России противоречат общепринятым демократическим нормам и принципам ОБСЕ», – говорится в сообщении.

В свою очередь Макрон рассказал о приоритетах Франции по урегулированию сирийского кризиса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«Франко-российский механизм координации по Сирии должен позволить продвигаться в этом направлении [урегулирования кризиса], вместе со всеми заинтересованными сторонами», – говорится в сообщении.

Также Макрон сказал, чт о приоритетной задачей в Сирии является продолжение борьбы с террористической группировкой ИГ* (запрещена в России) в рамках международной коалиции, а также другими террористическими группировками.

Он отметил, что Франция придает большое значение защите мирных жителей, а также обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи для них. Только «политическое урегулирование под эгидой ООН», считает он, позволит добиться долговременной победы над ИГ.

В связи с этим Макрон настоял на необходимости «приложить усилия для проведения конституционной реформы и свободных, заслуживающих доверие выборов под наблюдением ООН».

Подробностей обсуждения президентами ситуации на Украине Елисейский дворец не приводит.

Напомним, 2 января Путин говорил по телефону с Макроном. Также были затронуты темы сирийского и украинского кризисов.