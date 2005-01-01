Обнародовано видео испытаний новейшего российского танка

В Сети появилось видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного для поставок за рубеж.

На записи, опубликованной телеканалом «Звезда», запечатлены ходовые испытания, а также стрельба в движении. Одновременно демонстрируется работа экипажа.

Новый танк оснащен модульной динамической защитой третьего поколения, способной противостоять современным противотанковым средствам. Кроме того, значительно улучшена эргономика машины.

Как сообщил ранее гендиректор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов, Т-90МС получил оборудование единой системы управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ).

Т-90 разработан «Уралвагонзаводом» в начале 1990-х годов. C 2001 по 2010 год он стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным боевым танком.