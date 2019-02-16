Гуайдо рассказал о попытках установить дипотношения с Россией и Китаем

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы, самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо заявил, что оппозиционное правительство пытается установить официальные дипломатические отношения с Китаем и Россией, пишет Financial Times.

«Мы пытаемся установить официальные отношения со всеми странами, включая, конечно, Россию и Китай, две страны с самыми крупными инвестициями в Венесуэле», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом как именно его команда контактирует с российской и китайской сторонами он не уточнил. По словам Гуайдо, сейчас его соратники находятся «в процессе» установления отношений.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ключевые генералы Венесуэлы якобы начали переговоры с оппозицией за спиной у президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

Накануне официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео предостерег от любого силового вмешательства в Венесуэлу.