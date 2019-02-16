На Канарских островах погибла девочка из России

На острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова, Испания) после падения с третьего этажа погибла трехлетняя девочка из России, пишет La Opinion de Tenerife.

По информации издания, инцидент произошел в населенном пункте Сантьяго-дель-Тейде, передает ТАСС.

Пострадавшую доставили на вертолете в больницу. Медикам не удалось ее спасти, девочка скончалась от черепно-мозговой травмы.