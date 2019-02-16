В субботу синоптики пообещали москвичам необычайно теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в первой половине дня в субботу в Москве ожидается 1 градус выше ноля. К вечеру температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов. Ветер прогнозируется западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.