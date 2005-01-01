Эрдоган выступил с обвинениями в адрес США и ЕС

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17 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
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Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
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Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
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Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Почему русским не нравится демократия

Михаил Рогожников, политолог, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
Наш обыватель не верил телевидению 90-х, ненавидел его. Оно убеждало зрителя в торжестве демократии made in USA, это была единая линия, были споры хозяйствующих субъектов, но «реакционерам» и «совкам» путь на экраны был закрыт. Подробности...

Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
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Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
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    Кто заплатит за «мусорную реформу»

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      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
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      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
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      Умер Сергей Юрский

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          Эрдоган выступил с обвинениями в адрес США и ЕС

             16 февраля 2019, 01:34
          Фото: Turkish Presidency/ZUMA/
          Global Look Press
          Текст: Антон Никитин

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          Президент Турции Тайип Эрдоган осудил решение Франции учредить день памяти геноцида армян, обвинил ЕС в нежелании принимать Анкару в свой состав по религиозным причинам, а также высказал претензии США в связи с задержкой экстрадиции Фетхуллаха Гюлена и делом саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

          Эрдоган осудил решение президента Франции Эмманюэля Макрона учредить национальный день памяти геноцида армян, передает ТАСС.

          «Он новичок в политике, пусть лучше учит историю. В нашей истории не было геноцида», – заявил турецкий лидер в эфире телеканала A Haber, впервые прокомментировав эту тему.

          Кроме того, Эрдоган обвинил Европейский союз в нежелании принимать Турцию в свой состав по религиозным причинам.

          «Единственной причиной, по которой Турцию не принимают в ЕС, является то, что мы мусульманская страна. Так пусть тогда они об этом скажут прямо», – сказал турецкий лидер.

          Он также выразил сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты «ведут себя неискренне» в вопросе выдачи главаря «террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО) Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота.

          В этом же интервью Эрдоган обвинил Центральное разведывательное управление США в том, что его сотрудники «не приложили все усилия к расследованию убийства Хашогджи», хотя Турция «поделилась всей имеющейся информацией» по этому делу.

          «Мы решительно настроены передать дело в международный суд», – заявил президент Турции, подчеркнув, что «США должны приложить все возможные усилия» для завершения расследования.

          На прошлой неделе Турция осудила решение президента Франции Эмманюэля Макрона учредить день памяти геноцида армян.

          Напомним, первым государством, признавшим геноцид армянского народа в Османской Турции, стал Уругвай, за ним последовали около 20 государств, в том числе Россия.

          В июне 2016 года геноцид армян в Османской империи признала Германия, а феврале 2018 года к ней присоединились Нидерланды. Федеральные власти США геноцид армян не признают, хотя глава Белого дома Дональд Трамп в апреле 2018 года назвал убийство армян в Османской империи «одним из наихудших массовых зверств ХХ века».


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