Эрдоган выступил с обвинениями в адрес США и ЕС

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил решение Франции учредить день памяти геноцида армян, обвинил ЕС в нежелании принимать Анкару в свой состав по религиозным причинам, а также высказал претензии США в связи с задержкой экстрадиции Фетхуллаха Гюлена и делом саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

Эрдоган осудил решение президента Франции Эмманюэля Макрона учредить национальный день памяти геноцида армян, передает ТАСС.

«Он новичок в политике, пусть лучше учит историю. В нашей истории не было геноцида», – заявил турецкий лидер в эфире телеканала A Haber, впервые прокомментировав эту тему.

Кроме того, Эрдоган обвинил Европейский союз в нежелании принимать Турцию в свой состав по религиозным причинам.

«Единственной причиной, по которой Турцию не принимают в ЕС, является то, что мы мусульманская страна. Так пусть тогда они об этом скажут прямо», – сказал турецкий лидер.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты «ведут себя неискренне» в вопросе выдачи главаря «террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО) Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота.

В этом же интервью Эрдоган обвинил Центральное разведывательное управление США в том, что его сотрудники «не приложили все усилия к расследованию убийства Хашогджи», хотя Турция «поделилась всей имеющейся информацией» по этому делу.

«Мы решительно настроены передать дело в международный суд», – заявил президент Турции, подчеркнув, что «США должны приложить все возможные усилия» для завершения расследования.

На прошлой неделе Турция осудила решение президента Франции Эмманюэля Макрона учредить день памяти геноцида армян.

Напомним, первым государством, признавшим геноцид армянского народа в Османской Турции, стал Уругвай, за ним последовали около 20 государств, в том числе Россия.

В июне 2016 года геноцид армян в Османской империи признала Германия, а феврале 2018 года к ней присоединились Нидерланды. Федеральные власти США геноцид армян не признают, хотя глава Белого дома Дональд Трамп в апреле 2018 года назвал убийство армян в Османской империи «одним из наихудших массовых зверств ХХ века».