Названы ключевые преимущества российского оружия

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов назвал ключевые преимущества российского оружия.

Глава Ростеха выразил уверенность, что российская военная техника – «это самая современная, самая надежная военная техника, которая существует, наверное, в мире», передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что приобретать оружие у России выгоднее и удобнее, чем у США или других стран. «По цене мы дешевле, это во-первых. Во-вторых, мы никогда никаких политических условий не ставим при продаже того или иного оружия, это чисто коммерция», – отметил Чемезов.

Глава Ростеха напомнил, что Россия готова сотрудничать не только на условиях прямых платежей, но и с помощью кредитных и бартерных схем. «Мы очень гибкие и готовы на различные варианты сотрудничества», – сказал глава госкорпорации в интервью телеканалу RT.

В январе в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что в 2018 году Россия полностью выполнила план по экспорту оружия.

Напомним, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира (СИПРИ), Россия вышла на вторую после Соединенных Штатов позицию по продаже вооружений, впервые потеснив британские фирмы.