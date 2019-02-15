Трамп пообещал «хорошие новости» о борьбе с «Исламским государством»

Президент США Дональд Трамп пообещал, что в скором времени поступят «хорошие новости» по борьбе с «Исламским государством*».

«Будет много хороших новостей, касающихся Сирии и нашего успеха в отношении уничтожения халифата, это будет объявлено в течение ближайших 24 часов», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

6 февраля Трамп сообщал, что США официально объявят о том, что захваченные террористической организацией «Исламское государство*» территории освобождены на 100%