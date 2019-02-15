МИД Ирландии раскритиковал позицию британского парламента по Brexit

Глава МИД Ирландии и вице-премьер Саймон Коувени заявил, что итоги проведенных в Вестминстере голосований по Brexit говорят о том, что британские парламентарии сами не знают, чего хотят.

«Голосования в британском парламенте свидетельствуют о том, что депутаты сами не знают, чего хотят. Ясно лишь, что существует небольшая, но влиятельная группа парламентариев, которая не желает сделки (с ЕС о выходе)», – прокомментировал Коувени итоги голосования по местному телевидению, передает ТАСС.

Он отметил, что в парламенте не просматривается большинства, которое могло бы сформулировать о своей конкретной позиции по Brexit.

«Для ЕС и для Ирландии это удручающее обстоятельство», – сказал глава МИД. Он пояснил, что в Брюсселе и Дублине «ждут от британского правительства разъяснений, которых так и не поступило в последние недели».

14 февраля депутаты палаты общин парламента Великобритании проголосовали против подхода премьера Терезы Мэй по реализации Brexit. Во вторник было заявлено, что существует вероятность отставки Мэй после заключения сделки по Brexit.