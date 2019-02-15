Россияне назвали главную проблему автобусных перевозок

Россияне назвали главной проблемой при автобусных перевозках нарушение водителями ПДД, свидетельствуют данные исследования ГИБДД, проведенного в 2018 году.

В конце 2018 года Госавтоинспекция провела несколько социологических опросов, которые посвящены отношению граждан к обеспечению безопасности при пассажирских перевозках, сообщил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

В исследовании приняли участие более 35 тыс. граждан.

«Первоочередной проблемой безопасности перевозки пассажиров около трети опрошенных – 31% – назвали нарушение ПДД водителями автобусов. 26% респондентов считают, что на качестве пассажирских перевозок более всего сказывается слабый контроль перевозчиков за предрейсовой готовностью техники и водителей», – сообщил представитель ГИБДД.

44,5% опрошенных заявили, что главной причиной, по которой люди пользуются нелегальными перевозками, является более низкая, чем у официальных перевозчиков, стоимость проезда.

«Мнения респондентов разделились практически поровну: 40% опрошенных признались, что воспользовались бы услугами нелегального перевозчика, зная о его статусе, если это удобнее или выгоднее. Примерно такое же количество респондентов – 38% – ответили на этот вопрос отрицательно, отдав приоритет собственной безопасности», – пояснил представитель ведомства.

18,5% респондентов ответили, что прибегали к услугам нелегальных перевозчиков часто или от случая к случаю. «34% не задумываются над статусом перевозчика. Около трети респондентов – 29% – занимают принципиальную позицию, отметив, что услугами нелегалов не пользуются вовсе», – уточнил представитель ГИБДД.

Он добавил, что порядка 38% опрошенных высказали готовность сообщать в органы правопорядка о незаконной предпринимательской деятельности, выявленной при выборе перевозчика, 61% признались, что не будут так поступать.

43% считают, что необходимо ужесточить борьбу с нелегалами, 35% полагают, что главное – не допускать к перевозкам недобросовестные организации, рассказал представитель ведомства.

Наиболее частыми нарушениями Правил дорожного движения у водителей автобусов в 2018 году стали проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение скорости, добавил представитель ГИБДД.

«Наряду с превышением скорости одним из наиболее распространенных нарушений ПДД среди водителей автобусов стал проезд на запрещающий сигнал светофора, зафиксировано порядка 40 тысяч таких фактов», – уточнил он.

По его словам, всего было зафиксировано 6,9 тыс. выездов на полосу встречного движения.

«В течение года было выявлено 160 тысяч технически неисправных автобусов, в том числе 5,7 тыс. – с неисправностями тормозной системы или рулевого управления. Также зафиксировано более 3 тыс. нарушений режима труда и отдыха водителей, свыше 32 тыс. – правил использования тахографов, 100 тыс. – правил перевозки пассажиров, 550 тыс. – скоростного режима движения. Еще 553 факта были связаны с нарушением правил организованной перевозки групп детей. Выявлено более 2,5 тыс. водителей автобусов, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования», – сказал представитель ГИБДД, передает ТАСС.

В декабре 2018 года эксперты предложили ГИБДД «отсеивать» кандидатов в водители, которые не знают правил дорожного движения (ПДД), еще на этапе сдачи экзаменов в автошколе.