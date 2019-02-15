Названа дата зарубежной презентации Як-130

Натурный образец учебно-боевого самолета Як-130 Россия впервые покажет на выставке LIMA-2019 в Малайзии, сообщил директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов.

«В Малайзию мы впервые везем натурный Як-130, который будет принимать участие в летной программе выставки», – сказал Кладов в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что это только начало работы, и пока о заключении контракта говорить рано.

«С другой стороны, просто так мы натурные образцы не привозим. К этой машине есть определенный интерес. У заказчика есть объективная потребность в закупке учебно-боевых самолетов», – сказал он.

Кладов уточнил, что заказчик присматривается к имеющимся на мировом рынке вариантам, оценивает тактико-технические характеристики, свои финансовые возможности.

Оружейная выставка LIMA-2019 пройдет 26-30 марта в Лангкави (Малайзия).

Кладов также рассказал, что Индия проявляет большой интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57.



«Однако насколько такой самолет вписывается в общую концепцию боевого применения индийских ВВС, на что сделать ставку и потратить деньги – на приобретение нескольких экземпляров машин нового поколения, или на существенное наращивание количества хорошо знакомых индийским летчикам надежным Су-30МКИ, к тому же выпускаемым по российской лицензии в Индии?» – отметил он.

По его словам, этот вопрос и обсуждает командование ВВС Индии в рамках стратегического планирования.

«Мы со своей стороны готовы как к продолжению поставок самолетов поколения 4+ и 4++, так и работе по программе пятого поколения», – отметил он.

Кроме того, Кладов сообщил, что в январе во время визита президента Владимира Путина в Белград был подписан контракт с Сербией на поставку авиационной техники.

По данным источника агентства, речь идет об истребителях МиГ-29.

Ранее сообщалось, что Россия может заключить контракт на поставку новых военно-транспортных самолетов Ил-76 Индии – страна собирается приобрести две электронные системы дальнего радиолокационного обнаружения Phalcon у Израиля, которые до сих пор устанавливались на российские носители.