Футболиста Тарасова задержали в аэропорту

Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов был задержан ночью в аэропорту Шереметьево.

Причиной задержания спортсмена стало наличие незадекларированных денежных средств, передает РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что Тарасов выплатил штраф на месте и незамедлительно был отпущен.

В декабре 2018 года мировой суд Санкт-Петербурга назначил игроку футбольного клуба «Крылья Советов» Евгению Башкирову штраф в размере 30 тыс. рублей и лишил его водительских прав за вождение в нетрезвом виде.