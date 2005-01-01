В туриндустрии оценили планы Японии отменить визы для россиян

«Отмена краткосрочных виз для россиян станет сенсационным решением», – заявила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее мнению, такое решение японцев, если оно будет принято, может существенно увеличить поток туристов в эту страну.

Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина отметила, что тенденция к системному упрощению визового режима в Японии началась около двух лет назад.

«Еще в начале 2017 года японцы изменили процедуру получения визы, и сразу туроператоры отметили повышение спроса на эту страну. В октябре 2018 года были введены новые правила для организованных туристов, то есть для групп от трех человек», – рассказала Тюрина, отметив также рост числа прямых рейсов из разных городов России в Японию, что, по ее мнению, также существенно изменило ситуацию.

Несмотря на то, что Япония очень развитая индустриальная держава и ее нельзя назвать страной, живущей от туризма, «японцы очень высоко ценят туристическую отрасль и делают все, чтобы увеличить поток туристов в свою страну», отметила собеседница. По словам Тюриной, японцы не только меняют визовый режим, но и «стимулируют туроператоров, участвуя в их рекламных кампаниях, поддерживая финансово и всячески способствуя им».

Результаты не заставляют себя ждать: в итоге «в 2018 году в Японии побывало около 95 тысяч россиян. Турпоток возрос на 23% по сравнению с 2017 годом, а за последние 3 года вырос на 80%», рассказала пресс-секретарь РСТ.

«Пока еще Япония в четвертом десятке по потоку, к массовому направлению ее отнести нельзя, но спрос очень хороший, и он стабильно растет. Отмена виз сразу увеличит турпоток примерно на 30%. Как показывает опыт, любое визовое упрощение увеличивает поток туристов на 20-30%. Отмена краткосрочных виз для россиян станет сенсационным решением. Это будет очень хороший шаг», – резюмировала Тюрина.

Ранее газета «Санкэй» сообщила, что правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для граждан России. Этот вопрос смогут обсудить главы внешнеполитических ведомств двух стран 16 февраля в Мюнхене, где в пятницу открывается ежегодная конференция по безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно отнесся к возникновению такого обсуждения.

Экс-посол России в Японии, дипломат Александр Панов в комментарии газете ВЗГЛЯД также приветствовал намерение Японии отменить для россиян краткосрочные въездные визы.