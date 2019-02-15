В Петербурге после драки матерей в детсаду возбудили дело

Полиция Северной столицы расследует столкновение между матерями в детском саду, одна из которых нанесла другой ножевые ранения.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу сообщила о возбуждении уголовного дела о ножевой драке между двумя женщинами 26 и 28 лет в детском саду на Мастерской улице, передает РИА «Новости».

Причиной, как сообщалось ранее, стало то, что одну из них удалили из родительского чата в WhatsApp. В итоге разозлившаяся дама ударила оппонентку ножом в голову восемь раз.

По данным полиции, в итоге никто серьезно не пострадал. Хотя пострадавшая и получила несколько резаных ран, после оказания медпомощи ее и нападавшую отпустили домой, обязав последнюю явиться потом к стражам порядка уже как подозреваемую по уголовному делу по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».