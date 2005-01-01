«Хороший солдат» британской армии оказалась моделью эротических сайтов

В армии Великобритании разгорелся скандал после того, как стало известно, что 26-летняя военнослужащая Бриони Мюррей снималась для эротических фото и видео.

Военное руководство утверждает, что все съемки проводились до того, как Мюррей вступила в войска. Сообщается, что последняя фотосессия состоялась менее чем за год до начала службы, пишет Daily Star со ссылкой на Sun.

В Сети можно найти ее фото в школьной форме, нижнем белье и топлес, видео со стриптизом.

Высокопоставленный представитель британской армии заявил: «У всех есть прошлое. Она хороший солдат, и только это имеет значение».