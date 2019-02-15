Москвичей ожидают облачность, небольшие осадки, гололедица, сообщают синоптики.

Днем в Москве прогнозируют от нуля до 2 градусов тепла, по области термометры покажут от минус 2 до 3 градусов выше нуля. В ночные часы сохранится вероятность осадков, местами гололедица, передает ТАСС.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Московском регионе ожидается западный ветер скоростью 7–12 м/с с порывами до 17 м/с. В ночные часы – северо-западный ветер 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Синоптики предупредили о потенциально опасной погоде из-за сильного ветра, 15 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Атмосферное давление около 748 мм ртутного столба.