США и Британия обсудили борьбу против России

Руководители военных ведомств США и Великобритании Патрик Шанахан и Гэвин Уильямсон обсудили в Брюсселе борьбу против России, сообщил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Шанахан и Уильямсон говорили о методах «нарушения пагубной деятельности России». Кроме того, обсуждались «единство НАТО» и «защита телекоммуникационной инфраструктуры и оперативной целостности» НАТО от Китая, передает РИА «Новости».

Напомним, сенаторы США использовали законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» для того, чтобы усложнить возможность выхода страны из НАТО.