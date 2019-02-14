Аннулирован украинский паспорт епископа УПЦ, которого не пустили в страну

Украинский паспорт архиерея Украинской православной церкви епископа Макаровского Гедеона, которому накануне не позволили въехать в страну, признали недействительным, сообщила Госмиграционная служба Украины.

«В 2018 году Управлением миграционной службы в Волынской области была получена информация от СБУ. Проведена проверка и установлен факт приобретения гражданства Украины с нарушением законодательства гражданином РФ – деятелем одной из религиозных организаций, которую СМИ связывают со спецслужбами страны-агрессора. В частности установлено, что лицо при подаче документов для получения гражданства Украины предоставило ложные сведения об имеющихся гражданствах», – говорится в сообщении.

Согласно данным ГМС, полученным в результате проверки СБУ, в июне 2018 года отменили решение о регистрации Гедеона как гражданина Украины и решение о выдаче ему местного паспорта, пишет «Интерфакс».

«При этом в соответствии с законодательством Украины, паспорта гражданина Украины (внутренний и заграничный) указанного лица были признаны недействительными и внесены в соответствующую базу данных ГМС», – добавили в ведомстве.

Ранее спикер госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что в киевском аэропорту Борисполь задержали наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви Гедеона и изъяли у него загранпаспорт. При этом священнослужитель отметил, что за 15 дней до этого не было никаких проблем с вылетом, а вот обратно в страну его не пустили.

УПЦ расценила отказ Гедеону во въезде на Украину как попытку устрашения со стороны Киева. Архиепископ Климент назвал случившееся серьезным сигналом не только для церкви, но и в целом для украинского общества.