В кабмине отвергли идею об утилизационной наценке на товары

Вице-премьер Алексей Гордеев отверг идею о введении в России утилизационной наценки на товары из-за возможной негативной реакции россиян, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД из Мюнхена.

«Тогда нас, как власть, население сметет просто», – заявил вице-премьер Алексей Гордеев, говоря о немецком опыте утилизационной наценки.

В Германии распространена система, по которой к цене на ряд товаров плюсуются цена их последующей утилизации. Это касается как крупной бытовой техники, так и воды в пластиковых бутылках.

Наценка возвращается после того, как товар передан на утилизацию. К примеру, сдавая старый холодильник в специальном центре, вы получаете уплаченный при покупке утилизационный сбор назад. В случае с пластиковой тарой, ее можно сдать в специальных автоматах в супермаркете, тогда утилизационный сбор возвращается в виде чека. Его можно обменять на товары в том же магазине или автоматически пожертвовать эти средства голодающим.

Гордеев оценил эту практику и то, что в Германии ее хотят сделать повсеместной. Однако подчеркнул, что для подобного необходим высокий уровень жизни населения и справедливо устроенное общество, а Россия пока находится на пути к этому.

Гордеев находится в Баварии, чтобы перенять немецкий опыт в области сортировки и переработки мусора. Соответствующая программа в России утверждена президентом и рассчитана на шесть лет.

В Германии 40% мусора отправляется на переработку, в Баварии показатель достигает 70%. В России пока перерабатывается 7% отходов.

Ранее Гордеев сообщил, что на первом этапе реализации федеральной программы по обращению с ТКО рассматривается переход на сбор отходов населением в два контейнера – для «сухого» и «мокрого» мусора. Кроме того, по его словам, уже в этом году в Москве и Подмосковье появятся автоматы для сбора вторсырья, в частности, в супермаркетах.