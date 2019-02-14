Двоих мужчин обстреляли и ограбили в Москве

На юго-востоке Москвы неизвестные обстреляли двух мужчин, похитив у них телефон, сообщили в столичном ГУ МВД.

Инцидент произошел 14 февраля около 18.10 мск. на улице Нижегородской. Как передает «Интерфакс», злоумышленники подошли к машине, где сидели пострадавшие, произвели несколько выстрелов из травматических оружий, после чего скрылись.

По информации РИА «Новости», в настоящее время ведется розыск подозреваемых, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Сообщается, что один из пострадавших передан медикам.

Во вторник на востоке Москвы неизвестный открыл огонь из травматического пистолета в продуктовом магазине. Ранения получили три человека.