Турция снизила закупки российского газа до минимального уровня за шесть лет

В 2018 году Турция снизила объемы закупок газа у Газпрома до минимального уровня за последние шесть лет.

Закупки сократились на 21% и составили 24 млрд кубометров, передает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность российской компании.

Несмотря на самые низкие показатели закупок с 2012 года, Турция все так же остается на втором месте по объему приобретаемого газа после Германии.