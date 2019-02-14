Путин похвалил Трампа

Президент России Владимир Путин заметил, что президент США Дональд Трамп достаточно активно работает над исполнением предвыборных обещаний, что редко случается на практике в США.

«Что касается вывода американских войск, то мы знаем, что президент Соединенных Штатов Трамп достаточно активно работает над исполнением своих предвыборных обещаний, что весьма редко случается в политической жизни США на практике. Одним из этих обещаний был вывод войск американских из Сирии», – передает слова Путина РИА «Новости».

Однако, заметил президент России, внутриполитическая ситуация в США складывается так, что достичь поставленных Трампом целей что не всегда удается достичь.

«Что будет происходить дальше, мы не знаем, но на сегодняшний день мы констатируем, что больших изменений на территории нет», – сказал Путин.

По его словам, Россия исходит из того, что вывод войск США из Сирии все-таки произойдет.

«Если это будет так, то единственно верным решением вопроса с целью обеспечения безопасности является передача этих территорий под контроль сирийских вооруженных сил», – заявил Путин.

Он назвал единственно верным решением передачу подконтрольных США территорий под контроль сирийских вооруженных сил.

Перед этим министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что Москва пока не видит вывода войск США из Сирии, напротив, отмечает продолжение поддержки американцами курдских подразделений.