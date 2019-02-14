В Москве при пожаре погиб ребенок

На юге Москвы в результате пожара погиб ребенок, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Пожар произошел около 15.00 мск. в квартире на 2-м этаже многоэтажки на улице Чертановской. Отмечается, что во время тушения пожара были спасены шесть человек. Огонь удалось ликвидировать в 15.22 мск.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с 3-го этажа по трехколенной лестнице были спасены 6 человек (4 взрослых и 2 детей). К сожалению, погиб ребенок», – говорится в сообщении МЧС.

Напомним, 4 февраля в жилом доме на Никитском бульваре в Москве произошел крупный пожар. Погибли восемь человек, в числе которых двое детей.