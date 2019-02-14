Греф предсказал снижение ставок по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2019 году ожидается снижение темпов роста выдачи ипотеки, хотя во второй половине года ипотечные ставки должны пойти вниз.

«За январь месяц мы выдали более 81 млрд рублей ипотечных кредитов, что примерно на 1 процентный пункт ниже, чем за январь прошлого года. Это не очень хороший фактор, но надеюсь, что в дальнейшем рост ипотеки будет. Но в этом году, конечно, мы по целому ряду причин планируем, что рост ипотеки будет значительно ниже, чем в прошлом году», – рассказал он в ходе интервью.

По его словам, ипотечная ставка должна существенно снизиться во второй половине 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россия 24»

«Я думаю, что инфляция еще какой-то период времени будет разгоняться, но к середине года она должна очень сильно снизиться. И во втором полугодие она будет снижаться. Надеюсь, что во втором полугодии, ближе к концу года ставки пойдут вниз, в том числе и по ипотеке», – добавил Греф.

С 14 января Сбербанк повысил ипотечные ставки на 1-1,2 процентного пункта.

Ранее сообщалось, что в 2018 году россияне стали брать в полтора раза больше ипотечных кредитов в сравнении с 2017 годом.

Напомним, президент России Владимир Путин также предположил, что ставка по ипотеке в стране будет снижаться.