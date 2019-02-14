В России решили построить завод по изготовлению шприцев с защитой

В России подписан контракт о строительстве завода, который будет производить шприцы с инженерной защитой от повторного использования.

Главой Минпромторговли Денисом Мантуровым и нижегородским губернатором Глебом Никитиным заключен специнвестконтракт о строительстве предприятия, которое будет производить одноразовые шприцы.

«Для нас крайне важно, что данный проект направлен на импортозамещение – в России это будет первое подобное предприятие. Отечественные производители занимают сегодня 18,5% рынка одноразовых шприцев, но все безопасные шприцы с устройством, которое препятствует их повторному применению, сейчас закупаются за рубежом», – прокомментировал Мантуров «Российской газете».

Появится завод в городе Бор. Шприцы с инженерной защитой позволят сократить заболевания инфекциями, передаваемыми через кровь, а также уменьшат травматизм медперсонала.

Об актуальности запроса на такие изделия неоднократно заявляло сообщество врачей-инфекционистов России. Инвестиции в строительство потребуют не менее 3 млрд рублей. Будет создано более 500 новых рабочих мест.

В декабре 2018 года Минздрав официально напомнил об оказании медуслуг, которые строго бесплатны для пациентов. В него также входит назначение и применение медицинских изделий.