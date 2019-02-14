Медведев сказал, какими качествами должны обладать лидеры России

Реализация национальных проектов потребует переобучения госслужащих, а от самих управленцев – готовности постоянно совершенствовать свои навыки и учиться новому, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава кабмина привел в пример эффективного кадрового лифта конкурс «Лидеры России».

«Управленческие технологии тоже требуют инноваций, новых подходов, нового мышления и разностороннего кругозора», – приводит его слова ТАСС.

Выступая на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи, представитель правительства отметил, что для осуществления национальных проектов предстоит в короткие сроки обучить государственных служащих. Он напомнил, что через такие программы должны пройти около 1 млн специалистов.

Медведев отметил имеющийся положительный опыт такой работы. В частности, с 2010 года в России реализуется федеральная программа по обучению резерва управленческих кадров, с 2018 года проводится конкурс «Лидеры России».

Премьер выделил основные качества, которые необходимы госслужащим. «Первое, какими навыками должен обладать современный управленец, – это проектный метод, второе – нужно уметь создавать эффективную команду на всех уровнях, причем подходы к обучению региональных команд должны быть едины по всей стране, третье – ускоренное освоение цифровых технологий», – перечислил он.

«Одновременно с внедрением цифровых платформ в работе госорганов необходимо повышать уровень цифровой грамотности сотрудников, в том числе и в вопросах кибербезопасности», – добавил он.

«Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. 10 февраля определились финалисты конкурса в Северо-Западном и Южном федеральных округах, а ранее были определены финалисты из Уральского, Сибирского, Дальневосточного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. В Центральном федеральном округе из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала – с 15 по 18 февраля и с 18 по 21 февраля.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Финалисты «Лидеров России» назвали конкурс мощным источником командного духа и отличным социальным лифтом.