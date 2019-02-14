Кремль занялся проверкой жалоб жителей Сибая на смог

Кремль занимается проверкой ситуации в городе Сибай в республике Башкортостан, жители которого пожаловались президенту на смог, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Видели (обращение жителей) и сейчас эта информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации», – отметил Песков, передает ТАСС.

Он пояснил, что в Кремле не слышали о словах мэра города, который якобы в оскорбительной манере высказался об авторах обращения к президенту.

«Если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобные высказывания», – подчеркнул Песков.

В декабре 2018 года в Сибае ввели режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы. ГУ МЧС региона полагает, что причиной стало тление руды из-за окислительных процессов на закрытом карьере. Специалисты проводят проливку очага илистой массой и водой и подтопление шахт и чаши карьера.

Работы планируется закончить к 20 марта.