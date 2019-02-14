Кремль занялся проверкой жалоб жителей Сибая на смог

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США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
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Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
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Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
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Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
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Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
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Кто на самом деле сломал хребет «Исламскому государству»

Николай Плотников, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН
С падением созданного на Ближнем Востоке исламистского псевдохалифата угроза джихадизма не уменьшится, а будет означать конец одной фазы борьбы с этим явлением и начало другой. Организация меняет тактику. Подробности...
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    Кто заплатит за «мусорную реформу»

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      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
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      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
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      Умер Сергей Юрский

      Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его память
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          Кремль занялся проверкой жалоб жителей Сибая на смог

          14 февраля 2019, 12:53

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Кремль занимается проверкой ситуации в городе Сибай в республике Башкортостан, жители которого пожаловались президенту на смог, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

          «Видели (обращение жителей) и сейчас эта информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации», – отметил Песков, передает ТАСС.

          Он пояснил, что в Кремле не слышали о словах мэра города, который якобы в оскорбительной манере высказался об авторах обращения к президенту.

          «Если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобные высказывания», – подчеркнул Песков.

          В декабре 2018 года в Сибае ввели режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы. ГУ МЧС региона полагает, что причиной стало тление руды из-за окислительных процессов на закрытом карьере. Специалисты проводят проливку очага илистой массой и водой и подтопление шахт и чаши карьера.

          Работы планируется закончить к 20 марта.


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