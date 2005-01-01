США решили модифицировать «Койоты» для имитации российских «Калибров»

Командование Военно-воздушных систем США заключило контракт с одной из американских компаний на изучение возможности модификации сверхзвуковых ракет-мишеней GQM-163A «Койот» для имитации российских ракет.

По данным ресурса Jane's, модификация предполагает использование отделяющихся дипольных отражателей, которые применяются в российских ракетах, сообщает «Российская газета».

Таким образом ракеты-мишени будут более соответствовать возможностям «Калибров». Дипольный отражатель является одним из средств радиоэлектронного подавления и разновидностью ложной цели.

«Койот» использует твердотопливный ракетный ускоритель Mk 70, запускается с рельсовой пусковой установки и разгоняется до сверхзвуковой скорости.

Гапзета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия ответит США на выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности разработками наземного варианта ракетного комплекса «Калибр».